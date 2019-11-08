Помпео: США занепокоєні корупцією в Україні

Держсекретар заявив про це, виступаючи на спільній прес-конференції в Лейпцигу з міністром закордонних справ Німеччини Хейко Маасом

США дуже стурбовані рівнем корупції в Україні і будуть робити все можливе для того, щоб допомогти президенту Володимиру Зеленському боротися з цим явищем. Держсекретар Майк Помпео заявив про це у четвер, спілкуючись з журналістами в Лейпцигу під час спільної прес-конференції з Хейко Маасом, міністром закордонних справ Німеччини.

Майк Помпео зараз перебуває з візитом у Німеччині, приуроченим до урочистостей з нагоди 30-річчя падіння Берлінської стіни. У Лейпцигу глава Держдепартаменту провів переговори зі своїм німецьким колегою Хейко Маасом. Значну увагу, за словами Помпео, під час зустрічі було приділено ситуації в Сирії. Держсекретар заявив, що США продовжать залучати до відповідальності сили, які порушують права людини в цій країні.

«Ми як і раніше закликаємо Росію, Туреччину та режим [Башара Асада] з союзниками не робити кроки, які сприяють подальшій дестабілізації і без того складного регіону, що може призвести до… зростання потоку біженців», — заявив Помпео. Держсекретар подчкеркнул, що Німеччина, як і раніше залишається найважливішим партнером США у важливих міжнародних питаннях, включаючи ядерне роззброєння Північної Кореї і «надання тиску на Росію для виконання даних нею обіцянок для реалізації Мінських угод».

Відповідаючи на запитання журналіста про несприятливу ситуацію, яка склалася у відносинах між Вашингтоном і Києвом з-за дій адміністрації Трампа, Помпео заявив, що ні про яке погіршення американсько-українських відносин мови не йде.

Насправді, за словами Майка Помпео, США в цьому році «виділили 250 млн доларів допомоги в галузі безпеки і оборони, і ще близько 140 млн доларів у вигляді додаткової допомоги у сфері безпеки, як це сталося в 2017 2018 і фіскальному році. І Сполучені Штати продовжували боротися з корупцією [в Україні] протягом усього цього року. Ось що відбулося у Вашингтоні щодо України в цьому році», — заявив держсекретар.

Помпео нагадав про найбільш важливому аспекті українських проблем, яким найбільше стурбовані у Вашингтоні – корупції. «США дуже стурбовані українською корупцією. Це було центральним завданням Держдепартаменту, ми працювали над цим в минулому році і будемо знову працювати в наступному році, щоб гарантувати, що у президента Зеленського буде можливість викорінити корупцію в його власній країні», — додав Помпео.

Відповідаючи на запитання про свідчення колишнього старшого радника Помпео Майкла Маккінлі, згідно з яким дипломат тричі звертався до Помпео з проханням зробити заяву у захист посла США в Україні Марі Йованович, Помпео заявив, що це не відповідає дійсності. «Він [Маккінлі] не піднімав цього питання зі мною», — сказав держсекретар.