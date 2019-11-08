Як в Україні знищують свободу слова

— Шуфрич очолив комітет з питань свободи слова.

— Зеленський втомився від негативу.



і тепер:



— депутати ЗеКоалиции вимагають приблизно покарати Марусю і Федіну, які записали ролик на ютубі і Зеленського образили, називали земляним черв’яком;

— на Прямому телеканалі обшуки;

— влаштовані за ініціативи Портнова, ЯК ЗВИЧАЙНО;

— міністр культури Бородянський загрожує журналістам уголовкой;

— колишній директор 1+1 Олександр Ткаченко просто запропонував накладати санкції на ЗМІ, наприклад бо вони збиткові (!!!)



— Зате в Україні створено Раду з питань свободи слова та захисту журналістів — про це повідомляє прес-служба Офісу президента.



Я нічого не забув?

Може ще чого здобулы, зробылы рак?



Vladimir Zavgorodny