— Шуфрич очолив комітет з питань свободи слова.
— Зеленський втомився від негативу.
і тепер:
— депутати ЗеКоалиции вимагають приблизно покарати Марусю і Федіну, які записали ролик на ютубі і Зеленського образили, називали земляним черв’яком;
— на Прямому телеканалі обшуки;
— влаштовані за ініціативи Портнова, ЯК ЗВИЧАЙНО;
— міністр культури Бородянський загрожує журналістам уголовкой;
— колишній директор 1+1 Олександр Ткаченко просто запропонував накладати санкції на ЗМІ, наприклад бо вони збиткові (!!!)
— Зате в Україні створено Раду з питань свободи слова та захисту журналістів — про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Я нічого не забув?
Може ще чого здобулы, зробылы рак?
Vladimir Zavgorodny
Як в Україні знищують свободу слова
— Шуфрич очолив комітет з питань свободи слова.