Повінь – зміна системи

Menu
Close

Як в Україні знищують свободу слова

08.11.2019

— Шуфрич очолив комітет з питань свободи слова.
— Зеленський втомився від негативу.

і тепер:

— депутати ЗеКоалиции вимагають приблизно покарати Марусю і Федіну, які записали ролик на ютубі і Зеленського образили, називали земляним черв’яком;
— на Прямому телеканалі обшуки;
— влаштовані за ініціативи Портнова, ЯК ЗВИЧАЙНО;
— міністр культури Бородянський загрожує журналістам уголовкой;
— колишній директор 1+1 Олександр Ткаченко просто запропонував накладати санкції на ЗМІ, наприклад бо вони збиткові (!!!)

— Зате в Україні створено Раду з питань свободи слова та захисту журналістів — про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Я нічого не забув?
Може ще чого здобулы, зробылы рак?

Vladimir Zavgorodny

Читайте також:   Катували 11 годин: з'явилася страшна історія з окупованого Донбасу
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *