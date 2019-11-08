На Дніпропетровщині невідомий обстріляв автівку з водієм (відео)

У Кривому Розі сп’янілий зловмисник зробив понад 20 пострілів по автомобілю. Водій не постраждав. До затримання порушника залучили спецпризначенців КОРД. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Невідомий обстріляв автомобіль. Після опитування правоохоронцями свідків, встановлено 46-річного місцевого жителя. Вийти з будинку чоловік проігнорував, тому до затримання було залучено працівників КОРД. На території його домоволодіння відбувся обшук, під час якого було вилучено рушницю 16 калібру та набої.