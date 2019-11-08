ФСВП проти ФСБ: батько проти сина

Екс-радник нещодавно пішов у відставку голови служби виконання покарань Євген Матвєєв в суді вимагає від обвинуваченого в отриманні хабара сина повернути борг.

В Пресненському суді Москви розпочався розгляд вельми незвичайного справи. Позивачем є Євген Матвєєв — радник нещодавно пішов у відставку глави ФСВП Геннадія Корнієнко. А відповідачем — його син, співробітник Управління «Т» ФСБ РФ Дмитро Матвєєв. Останній зараз проходить обвинуваченим у справі про отримання грошей, з бажаючих працювати в системі

У своєму позові Євген Матвєєв вимагає стягнути з Дмитра Матвєєва $20 тисяч і 100 тисяч рублів, які в свій час були дані йому в борг. Днями відбулися попередні слухання, а в грудні Пресненський суд приступить до розгляду позову по суті. Як стало відомо «Росбалту», за цим криється вельми цікава історія.

Дмитро Матвєєв, який був співробітником Управління «Т» ФСБ РФ, навесні був затриманий колегами з Управління власної безпеки. Контррозвідника звинуватили в тому, що він разом зі своїм знайомим Новіковим вибудував систему поборів з бажаючих отримати місця в Управлінні відомчої охорони Мінтрансу. Для призначення на відповідні посади потрібно отримати схвалення Управління «Т». Це напрямок і курирував Матвєєв. За версією слідства, претендентам пропонувалося заплатити 150 – 300 тисяч рублів. Натомість їм гарантувалися прийом на службу, а також просування по кар’єрних сходах.

Спочатку Дмитра Матвєєв відправили в СІЗО, але потім суд обрав йому запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі. На слуханнях про арешт одним з основних аргументів слідства було те, що родич обвинуваченого — колишній високопоставлений співробітник ФСБ РФ. Мова йшла про його батька Євгена Матвіїв, який з контррозвідки перейшов у ФСВП, ставши радником директора Служби.

Сам Матвєєв-молодший категорично заперечував вину, вказуючи, що став жертвою «воїн спецслужб». Як раз в період його арешту ФСБ вела різні заходи щодо представників ФСВП. Обвинувачений вважав, що їх метою була відставка директора ФСВП Геннадія Корнієнко. За версією джерела «Росбалта», знайомого з ситуацією, Матвєєв-старший — людина, близька до Корнієнко. Арешт його сина «бив» і директор ФСВП (варто відзначити, що відставка Корнієнко відбулася на початку жовтня). Після виходу з СІЗО Матвєєв-молодший нібито неодноразово висловлював батькові думка, що постраждав за нього. Тому подібні розмови не подобалися, між чоловіками все частіше стали виникати конфлікти. У розпал одного з них Євген Матвєєв дуже розсердився на сина, а незабаром подав на нього позов на велику суму.

Що стосується кримінальної справи стосовно Дмитра Матвєєва, то його розслідування днями було завершено, найближчим часом контррозвідник приступить до ознайомлення з ним.