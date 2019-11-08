У Росії невловимий серійний вбивця наводить жах на пенсіонерок: опубліковані фото і відео

У російському Поволжі за упіймання серійного вбивці, жертвами якого стали 32 жінки похилого віку, оголошено винагороду в три мільйони рублів.

Журналісти зазначають, що з 2011 по 2012 рік він приходив в будинки до жінок від 75 до 90 років на Поволжі та Уралі під виглядом соцпрацівника або комунальника, потім вбивав їх і розсипав по підлозі засоби для чищення, щоб собаки не взяли його слід. Він одного разу потрапив на камеру в під’їзді і тепер поліцейські знають, як він виглядає, але при цьому не можуть знайти ні його слідів, ні навіть встановити особу. Відзначається, що він вкрай рідко забирає з будинків жертв гроші або цінні речі.

Окремі слідчі вказують, що орудував він також в Татарстані, Башкирії, Удмуртії і ще низці регіонів РФ. На думку СК РФ, у 2012 році вбивства раптово припинилися.

“Можна з упевненістю говорити, що вбивця більше ніде в Росії не засвітився. По-перше, його профіль ДНК одним з перших був внесений в банк даних, по-друге, контроль за Modus operandi, в тому числі і автоматичний, не виявив збігів. Розбіжність генетичного профілю може бути пояснена або смертю маніяка, або тим, що він був засуджений ще в той період, поки у заарештованих в обов’язковому порядку не брали зразки ДНК”, – зауважив співробітник СК.