Зустріч у “нормандському форматі” відбудеться за кілька тижнів, – глава МЗС Німеччини Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявивши, що зустріч у “нормандському форматі” відбудеться упродовж наступних тижнів.

Про це повідомляє “Голос Америки“. Відповідну заяву Маас зробив під час спільної пресконференції з Держсекретарем США Майком Помпео в Лейпцигу.

“Ми активно працюємо, щоб підготуватися до саміту нормандського формату, що відбудеться протягом наступних тижнів”, – зазначив Маас. Він заявив, що домовленості, досягнуті в межах Мінського процесу, нині втілюються, і цю динаміку планують використовувати.

“У нас є нормандський формат, до якого входять Німеччина, Франція, Росія та Україна. У цьому форматі ми дали старт Мінському процесу і ми хочемо розвивати його далі”, – сказавши Маас. Він зазначив, що в питанні досягнення миру на Донбасі існують певні “передумови, які все ще не були виконані”.