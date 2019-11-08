Під Харковом зловили банду озброєних «чорних лісорубів»

У Харківській області СБУ і поліція провели спільну операцію та затримали під час масштабної вирубки лісу групу «чорних лісорубів».

«П’ять осіб на чолі з одним із підприємців Харкова, протягом 2019 року здійснювали масову вирубку лісу на території Зміївського району Харківської області. Група мала професійне обладнання (бензопили, спеціально обладнані вантажні автомобілі) і здійснювала вирубку тільки цінних порід дерев — дубів і ясенів», — уточнили в прес-службі прокуратури Харківської області.

Фото: khar.gp.gov.ua

За даними досудового слідства, незаконно вирубані деревина реалізовувалася на території Харкова. Нанесений державі збиток оцінюється в суму близько 5 млн. грн.

За інформацією прес-центру СБУ, група, зокрема, вирубувала лісосмуги вздовж магістральних шляхів, призначені для захисту транспортних комунікацій від ерозії залізничних насипів

Учасники групи затримані в порядку ст. 208 КПК України. Під час затримання двоє учасників групи намагалися втекти, але безуспішно. Під час обшуку за місцем проживання одного з фігурантів правоохоронці виявили два пістолети та гранати.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманих про підозру за фактом незаконної вирубки дерев, їх незаконного перевезення, зберігання та збуту, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України) та незаконного поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України).