Помічник Зеленського приїжджав до офісу Коломойського на службовому авто, – «Схеми»

Перший помічник президента Володимира Зеленського і його багаторічний бізнес-партнер і співвласник «Квартал 95» Сергій Шефір таємно відвідував офіс олігарха Ігоря Коломойського.

Як повідомили журналісти проекту «Схеми», Шефір приїжджав туди пізно ввечері 28 жовтня та на службовому автомобілі Державного управління справами. У коментарі «Схемами» Шефір спочатку стверджував, що не зустрічався з олігархом і був там у «справах студії «Квартал 95», а не через питання діяльності Зеленського.

«Я не штатний працівник, я – позаштатний помічник (президента – ред.), і залишаюся працювати ще в студії «Квартал 95». Я працюю там. Рахуюся там. А як ви хотіли? Мені з чогось же жити треба. Треба отримувати зарплату», – заявивши він. Пізніше Шефір визнав, що того вечора він зустрічався саме з Коломойським. Сам олігарх, якому журналісти зателефонували одразу ж після дзвінка Шефіру, не ставши визнавати, що перший помічник президента приїжджав саме до нього. «Він до мене в офіс не приїжджав. Він приїжджав до товариша Міндіча. А я його зустрів у передпокої… Так, хвилина, «привіт-бувай». Він приїжджав щодо питань «квартальних». Я ж не веду ці питання. Від смороду там, наскільки я знаю, узгоджували плани на наступний рік», – розповів олігарх. На запитання, чи впливає на діяльність президента Зеленського через його помічника Шефіра, Коломойський відповів: «Побачив, що він приїхав, підключивши: а що, яким вітром? А він: до Тимура. Ну добре. Успіхів… Я дуже обережний у цьому. Тім більше, ми розташовані з Міндічем на різних поверхах. Я заходив до Палиці, а Шефір заходив до Міндіча».