Козел Тимур помер в Примор’ї, його життя скоротила бійка з тигром Амуром

У Приморському сафарі-парку від зупинки серця помер популярний козел Тимур, якого в 2015 році прославила дружба з тигром Амуром.

За словами фахівців, раптову смерть спровокувала саме бійка з тигром, після якої тварин розлучили.

Як повідомляє «Національна служба новин», козел помер ще 5 листопада, йому було трохи більше п’яти років. Тварина вже кремували, незабаром відбудуться похорони.

Співробітники сафарі-парку мають намір встановити на могилі бронзову скульптуру Тимура.

Зазначається, що середня тривалість життя домашніх кіз становить 15-18 років, проте останнім часом Тимур часто хворів.

Нагадаємо, дружба козла і тигра зав’язалася після того, як Амур відмовився піднесений йому «обід» і замість цього почав з ним спілкуватися. Однак на початку 2016 року козел спробував буцнути тигра, а той у відповідь накинувся на нього. З тяжкими ранами Тимура відправили на лікування в Москву, а гучною дружбі прийшов кінець.