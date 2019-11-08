Впихнути насильно

Влада країни бажають нав’язати громадянам покупку гаджетів із заздалегідь встановленими програмами підконтрольних владі «російських» компаній. Наскільки вони «російські», хто і як ними володіє, — окреме питання. Відповідний закон прийнятий Держдумою в першому читанні. При цьому список програм затверджуватиметься постановою уряду.

Виходить, що держава схвалює обмеження існуючої сьогодні на ринку конкуренції, віддає перевагу близьким до влади виробникам. Це, до того ж, основа для корупції — заплати, і ми доведемо свою «потрібність», включимо тебе в обов’язковий перелік.

Крім того, обов’язок компаній встановлювати на гаджети програми, можливо, буде не безкоштовною. Доведеться платити виробникам. І, відповідно, перекладати витрати на споживача. Навіть якщо він, отримавши смартфон, побажає видалити якусь програму, він за неї заплатив.

Саме по собі таке рішення відмінно говорить про стан справ з російськими програмними продуктами на кінець 20-річного правління Путіна. Якщо їх доводиться впихати споживачеві насильно. «Ривок», «прорив», провал.

Але, зрештою, видалимо з нових гаджетів підневільна сміття. Компаніям, які захочуть впарити споживачеві продукти, програють в конкуренції, це не допоможе. Не навчить їх створювати те, що потрібно і за прийнятною ціною. Це — шлях в нікуди.