Бунт під Черніговом через смерть підлітка: нове відео і важливі докази від батьків

Батьки загиблого на залізниці в Прилуках 14-річного Дениса Чаленка показали сліди побиття на тілі сина, які навряд чи могли з’явитися від удару поїзда.

Під час прощання з загиблим при загадкових обставинах хлопчиком, тіло якого знайшли на залізничній колії в Прилуках, батьки Дениса Чаленко продемонстрували знімки з ушкодженнями на його тілі, які, на їхню думку, можуть свідчити про вбивство.

Кримінальне провадження, відкрите за фактом загибелі Дениса Чаленко, розслідується за статтею “порушення правил дорожнього руху”. Щоб перекваліфікувати його на “умисне вбивство” потрібні відповідні результати експертизи.

У п’ятницю, 8 листопада, буде проведено слідчий експеримент на залізниці з залученням такого ж складу.

Батьків Дениса Чаленко в їхніх вимогах справедливого слідства і покарання винуватців загибелі дитини підтримують місцеві активісти, які проводили під поліцейською дільницею акції протесту з силовим протистоянням і спаленням шин.