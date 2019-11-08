У Києві загорівся тролейбус з пасажирами

У Києві вранці в п’ятницю, 8 листопада, в Шевченківському районі загорівся тролейбус з пасажирами. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у столиці.

“О 8:31 в оперативно-координаційний центр надійшло повідомлення про загорання тролейбуса на перехресті вулиць Щербаківського та Ружинської. Як виявилося, у тролейбусі сталося коротке замикання в моторному відсіку з послідуючим горінням. Тролейбус у цей час знаходився на зупинці громадського транспорту, всередині знаходилися пасажири”, – йдеться у повідомленні.

Водій тролейбуса зробив оголошення, щоб пасажири вийшли з салону і самостійно, до прибуття пожежно-рятувального підрозділу, ліквідував загоряння за допомогою вогнегасника.

Жертв і постраждалих немає.