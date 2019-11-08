У Києві з кастетом напали на юриста

Вранці в п’ятницю, 8 листопада, на вулиці Максимовича в Києві було скоєно напад на експерта в сфері антикорупційної політики Олександра Лємєнова.

Про це повідомив сам потерпілий на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

“Сьогодні о 7.45 по вулиці Максимовича, 2 на мене напали. Кастет (або щось дуже схоже), балончик Терен 4М, два хлопця. Якийсь “дитячий садочок”, тікали як останні боягузи”, – написав він після події .

За словами Лємєнова, нападники вдарили його ззаду по голові, а потім заляпали очі перцевим газом. Про цю подію потерпілий повідомив в поліцію.

Олександр Лємєнов відомий своєю роботою юристом в великих агропромислових компаніях, а також центральним аналітиком проекту “ЧЕСНО”. В даний час він модерує роботу антикорупційної групи реанімаційне пакету реформ. Спеціалізується на висвітленні проблем корупції і правових аспектах взаємодії держави з бізнесом.