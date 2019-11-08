Світовий борг досяг рекордних 188 трлн доларів

Світовий борг досяг рекордних показників — 188 трлн доларів, або 230% від глобального ВВП, заявила глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Її слова цитує РІА «Новости».

«Світовий борг, як державний, так і приватний, досяг рекордного максимуму — 188 трлн доларів. Це становить близько 230% глобального виробництва», — заявила Георгієва, виступаючи у Вашингтоні на ювілейній 20-й щорічній конференції економічних досліджень Annual Research Conference.

Попередниця Георгієвої — Крістін Лагард — роком раніше відзначала, що глобальний борг становив 182 трлн доларів. Вона закликала уряди країн зробити все можливе для скорочення цього показника, оскільки світова економіка уповільнює своє зростання і забезпечувати виплати буде все більш проблематично.