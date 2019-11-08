Кімнатні рослини марні для очищення повітря

Важко сказати, звідки взялося поширене уявлення про те, що кімнатні рослини поліпшують склад повітря в приміщенні. Помітний внесок у його популяризацію внесли повідомлення NASA: у 1980-х агентство вело пошук засобів для очищення атмосфери на борту космічної станції і після дослідів визнало рослини цілком придатними для цього. Проте вчені з Дрексельского університету (США) помічають, що досліди NASA — як і багато інші аналогічні дослідження були поставлені в лабораторних умовах, в невеликих герметичних контейнерах, які не дуже точно імітують реальні умови.

Дослідники переглянули десятки таких робіт, проведених за останні 30 років, і підрахували ефективність кімнатних рослин за показником «інтенсивності подачі чистого повітря».

Вчені зробили висновок, що природні струми повітря, а тим більш активне провітрювання приміщення виводять з нього летючі речовини на порядки ефективніше кімнатних рослин. Замість того щоб чекати, поки вони очистять повітря, простіше і надійніше відкрити кватирку.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

За їх оцінками, пара розчинених вікон працює з такою ефективністю, як якщо б на кожному квадратному метрі будинку або офісу стояла сотня — або навіть тисяча — квіток в горщиках.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», вчені не залишають ідеї поліпшити якість повітря в приміщенні за допомогою рослин. Для цього вони створили ГМО — рослина з ДНК кролика, яке повинно ффективно впоратися із завданням.

За матеріалами Naked-science

Читайте також:

Забруднення повітря знижує рівень щастя

Забруднення повітря підвищує ризик пневмонії

Забруднення повітря викликає психічні проблеми у дітей