Росгвардия представила нову емблему з оголеними клинками і скріпами

Росгвардия представила нові знаки відмінності. Проект наказу голови силового відомства Віктора Золотова про введення нових петличні емблем для одягу та погонів з’явився на офіційному сайті нормативно-правових актів.

Одна з емблем описана як «золотисте зображення круглого щита з окантовкою і скріпами, розташованого поверх схрещених по діагоналі мечів клинками вгору і лаврового вінка». У краповое полі щита розміщено геральдичний знак Росгвардии — він був затверджений указом президента в 2016 році і являє собою двоголового орла з двома оголеними мечами. Це ж зображення з краповой забарвленням щита буде розміщуватися на другий емблемі. У проекті наказу не уточнюється, в яких випадках буде використовуватися стара емблема, а в яких — нова.

До утворення Росгвардии у її попередника — внутрішніх військ — також була емблема. Тоді в центрі круглого щита була палаюча гренада (граната або гарматний снаряд). Також були мечі, але вони були заховані в піхви.

Раніше в Держдуму був внесений законопроект, згідно з яким ідентифікаційні номери на формі співробітників Росгвардии повинні бути добре помітні під час несення ними служби в громадських місцях. Зараз росгвардейцы не носять ніяких знаків, які дозволили б встановити особу співробітника.