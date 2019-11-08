Экоактивистка: Закон про иноагентах руйнує громадянське суспільство в Росії

Еколог з Калінінграда Олександра Корольова, яка попросила політичний притулок в Німеччині, розповіла DW про триває кримінальне переслідування. Після виплати штрафів справи щодо неї не закрили.

Экоактивистка з Калінінградської області Олександра Корольова з червня перебуває в Німеччині. У Росії на голову НКО “Екозахист” порушили п’ять кримінальних справ. Королева тим часом виплатила штрафи, з-за яких почалося переслідування, але справи досі не закриті.

В кінці жовтня адвокати “Екозахисту” подали скаргу до суду. В інтерв’ю DW Олександра Корольова розповіла про доводах юристів, результати перевірки прокуратури і своєму нинішньому статусі у ФРН.

DW: Олександра Євгенівна, в чому полягає суть скарги, яку ваші адвокати подали в Центральний районний суд Калінінграда?

Олександра Корольова: Адвокати вважають, що порушення кримінальних справ не має під собою юридичної основи.

– Я так розумію, у зв’язку з тим, що штрафи ви вже виплатили?

– Так, по-перше, штрафи вже сплачено. Їх загальна сума по кримінальних справах становить 270 тисяч рублів. А на наш рахунок завдяки пожертвам калининградцев надійшло понад 460 тисяч. Це одна підстава.

Крім того, кримінальні справи були порушені за те, що ми не оплачуємо штрафи. Але ми і не могли тоді їх оплатити, оскільки наш рахунок у банку був заарештований. Це, швидше формальний привід оскаржити порушення кримінальних справ. Але є і ще один – виграний нами суд щодо самого останнього штрафу. Ось весь цей набір підстав юристи використовують для того, щоб спробувати в цілому опротестувати кримінальні справи.

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– Співголова “Екозахисту” Володимир Сливяк направляв звернення прокурору Калінінградської області з проханням перевірити законність порушення кримінальних справ. Що відповіло наглядове відомство?

– Відомство відповів, що все законно. Але треба сказати, що, якщо навіть і була перевірка, а не проста відписка, то, якщо співставити дати – коли, хто, кому написав лист і коли воно було переправлено в той відділ прокуратури, де повинна була проводитися перевірка, то виходить, що у перевіряючого залишалося на неї всього дві доби. Це небачені терміни. Ми ніколи в житті не отримували таких швидких відповідей, коли, скажімо, скаржилися на які-небудь порушення природоохоронного законодавства. Прокуратура завжди використовує належні їй 30 днів і ніколи не відповідає раніше.

– Після порушення кримінальних справ і вашого від’їзду до Німеччини губернатор Калінінградської області Антон Аліханов підтримав вас і пообіцяв допомогти у погашення штрафів. Допоміг?

– Так, він перевів на наш рахунок дуже солідну суму – 100 тисяч рублів, і фактично він був ініціатором збору грошей на сплату штрафу.

– Він закликав “Экозащиту” зареєструватися в якості іноземного агента, щоб уникнути нових стягнень. Яка позиція організації з цього приводу?

– Пане Аліханов, мабуть, недостатньо обізнаний про характер закону про іноземних агентів, тому що міністерство юстиції має право самостійно, не чекаючи згоди організації, занести її в список іноземних агентів. І ми ще в 2014 році були внесені в цей список. Так що ми вже там, це клеймо на нас є.

Інша справа, що ми не визнаємо “Экозащиту” иноагентом. Більше того, ми твердо впевнені, що весь закон, всі його статті, кожна буква, дух і реальний вплив на суспільні організації такі, що в Росії в результаті почалося руйнування громадянського суспільства. Дуже багато організацій постраждали.

Ми вважаємо цей закон неправомірним, і ми йому просто не підкорялися. Ми – російська організація, діємо в Росії, в рамках російського законодавства, за винятком закону про іноземних агентів, і заради збереження природи, заради реалізації прав російських громадян на сприятливе навколишнє середовище.

– Так, але ж невиконання вимог цього закону спричинить за собою нові штрафи…

– Вже спричинило. Саме невиконання закону, власне, і привело нас до нинішньої ситуації. Але таке було наше рішення. Може бути, ми як раз своєю діяльністю, своєю позицією і залучили до цього більше уваги.

Ми ще в 2013 році, навіть не будучи іноземними агентами, разом з групою інших громадських організацій та з допомогою фонду “Громадський вердикт” звернулися в Європейський суд з прав людини зі скаргою, з вимогою до Російської Федерації визнати цей закон нелегітимною та скасувати його.

– На якому етапі зараз знаходиться цей процес?

– Європейський суд з прав людини діє повільно. У 2013 році заяву було подано, а у 2017 році почали розглядати скаргу. Це вважається досить оперативним початком розгляду. ЄСПЛ підготував ряд питань до міністерства юстиції РФ. Мін’юст, в свою чергу, відправив меморандум щодо прийнятності та суті справи, і з цього документа, звичайно, випливало, що закон пішов на користь громадянському суспільству, що все чудово, що російські неурядові організації процвітають.

У відповідь на меморандум Мін’юсту в 2018 році організації, постраждалі від закону про іноземних агентів, підготували обширний доповідь про стан громадянського суспільства з детальним описом, яку кількість організацій закрилося, яка кількість позбулося фінансування, які організації були змушені відмовитися від тих або інших видів діяльності, хто і на скільки був оштрафований, ну і, нарешті, кримінальні справи, порушені за статтями цього закону.

– У червні ви попросили політичний притулок у Німеччині. Вам погодилися його надати?

– Я чекаю. Такі питання тут ніколи не вирішуються швидко – від декількох місяців до декількох років. До того ж цього літа в Німеччині посилилося міграційне законодавство, і процес став ще складніше. Я думаю, що рішення за моїм клопотанням рано чи пізно буде прийнято. Хоча, звичайно, дуже сильно хотілося б, щоб за цей час заведені на мене кримінальні справи були закриті, і я б поїхала додому.

– Зараз займаєтеся якимись екологічними проектами, пов’язаними з Калінінградською областю?

– Звичайно, добре, що ми живемо в епоху, коли можна перебувати де-небудь в Гоа або, як я, в Дрездені – зовсім далеко. Є інтернет, який дозволяє продовжувати працювати. У меншому, ніж раніше, масштабі, але я думаю, що наявні можливості можна використовувати. І я рада, що я в Німеччині, бо тут у нас багато партнерських організацій, з якими ми дуже давно співпрацюємо з нашими напрямками роботи.