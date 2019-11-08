У Житомирі семирічний школяр повідомив про “вибух” у школі

У Житомирі 7-річний школяр повідомив про неправдивий вибух в одній зі шкіл міста. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

“7 листопада поліцейські обстежували територію місцевого навчально-виховного закладу через повідомлення про вибух. Жодних небезпечних пристроїв чи речовин знайдено не було. Поліцейські встановили, що з повідомленням про небезпеку телефонував 7-річний школяр”, – йдеться у повідомленні.

Так, близько 12.00 до поліції надійшло повідомлення про вибух у школі. Щоправда за адресою, вказаною абонентом, знаходився приватний будинок. А от за вказаним нібито номером школи – дитячий навчально-виховний комплекс. Відтак правоохоронці провели обстеження території закладу. Жодних слідів вибуху, вибухових пристроїв та речовин не виявлено.

У ході проведених заходів поліцейські встановили, що хибний телефонний дзвінок зробив 7-річний школяр. Хлопчик таким чином пожартував.

Слід зазначити, що статтею 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України за такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким виповнилося 16 років.

“Зважаючи на вік “жартівника”, поліцейські провели роз’яснювальну роботу з його родиною. Батьків хлопчика буде притягнено до адміністративної відповідальності за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП. За таке правопорушення передбачені штрафні санкції”, – повідомили у поліції.