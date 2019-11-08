В сети набирает популярность японская сова, которая ведет насыщенную жизнь

В Twitter набирает популярность аккаунт совы из Японии по кличке Микото. На странице периодически появляются короткие видео, в которых сова ведет насыщенную жизнь: катается на велосипеде, выглядывает из шкафа. купается, смотрит в окно и примеряет вязанную шапочку.

ミコト smiley face ☺️😌😊 pic.twitter.com/aaaFQwP2fV

— Sonfha🌈 (@Hoshikazu123) 6 октября 2019 г.

ミコト目線 pic.twitter.com/nILSx6FLcX

— Sonfha🌈 (@Hoshikazu123) 4 ноября 2019 г.

Птица не боится ездить в машине и не паникует, когда ее пытаются приобщить к благам цивилизации. По этой причине Микото не нужна клетка — она никуда не улетит и не нападет на окружающих.

若かりしミコト 右も左もわかってない時w pic.twitter.com/rM8DHuJLId

— Sonfha🌈 (@Hoshikazu123) 16 июля 2019 г.

Микото любит, когда хозяин делает ей прически и украшает их перышками — птица стоит неподвижно, наблюдает за действиями хозяина и позирует для видео.

ミコトさんに良さげな帽子みつけたから装備させてみた

ミコトの装備品

ピンクのニット帽 Ｅ pic.twitter.com/ilKBnxJuiX

— Sonfha🌈 (@Hoshikazu123) 31 мая 2019 г.