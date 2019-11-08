Зеленський звільнив Бухарева з посади першого заступника голови СБУ і призначив замість нього Нескоромного

Президент Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарева з посади першого заступника голови Служби безпеки України — начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю і призначив замість нього Дмитра Нескоромного.

Про це повідомляється на сайті президента.

«Звільнити Бухарева Владислава Вікторовича з посади першого заступника голови Служби безпеки України — начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України», — йдеться в указі № 823/2019 від 8 листопада.

Іншим указом Зеленський призначив першим заступником голови СБУ начальника управління по боротьбі з корупцією і организванной злочинністю Дмитра Нескромного, який раніше обіймав посаду заступника голови СБУ.

«Призначити Нескоромного Дмитра Анатолійовича першим заступником голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України», — йдеться в тексті указу № 827/2019.

Також президент звільнив з посад заступників керівника СБУ Вадима Пояркова та Анатолія Дублика.

Указом № 828/2019 Зеленський призначив на посаду заступника глави СБУ Володимира Горбенко.