Про візит суркова в окупований рф Донецьк було написано багато, дуже.

Правда, більшість тих, хто писали про приїзд куратора дыныры в Донецьк, трохи не володіють інформацією про те, що відбувалося на зустрічі суркова і гауляйтерів Донецька реально + що буде далі. На правах жителя окупованого рф міста, я трішки відкрию деякі моменти та наслідки приїзду гру-шника в Донецьк. Поїхали.

Отже, всі, напевно, чули про те, що сурков був в шоці від масштабів розкрадання і грошей, і гуманітарної допомоги з рф. Частково це правда, бо асланбек дудаєв, реально не розумів як можна красти гумпомощь у дітей з садочків.

Також суркова цікавило, куди дівається величезну кількість грошей і коли нинішні окупаційні типу влади перестануть красти гроші.Правда, після короткого аудиту росіянами, після якого вже знайшли мільярдні[ в рублях ] розкрадання, сурков прийняв рішення мінімізувати проходження грошей через руки пособників окупантів. Зараз про це

трохи детальніше розповім

Напевно, всі чули, мовляв відкриється так званий экобанк на окупованих, в тому числі в Донецьку. Це насправді є інформаційною операцією, прикриттям прямого фінансування рф окупованих частин Донецької та Луганської областей

Дивіться як все просто : раніше кремль платив готівкою на утримання дыныры — через непідконтрольні ділянки кордону України з рф тупо бабло возилось машинами. Суми були різні, але в основному возилось від 1 до 5 млн фублев.

Правда, по дорозі частина суми «губилася», бо всі хотіли отримати свою частку : і куратори з рф, і достойників макаки-дынырийцы.

Що відбувається зараз, після візиту суркова : у всіх пропагандистських типу тиражується змі новина про так званому экобанке, знімаються дебільні сюжетики для дебілів, які голосно ляскають в долоньки і вмиваються слиною. Але це верхівка айсберга, муляж

Реально ж, через так званий экобанк рф збирається фінансувати дыныры безпосередньо, щоб менше крали.Всі. Схема проста : берутсябанки рф без міжнародної акредитації за типом -банк сизрань – і через них проганяется бабло прям на рахунки так званого экобанка, про відкриття якого так верещали пропагандистські типу змі.

Скажу навіть більше, так званий перехід типу банківської системи дыныры на зростав стандарти для цього і відбувається, навіть ключі до програм завезли з рф.

Епілог. Думаю, новий рік у бюджетників на окупованій частині Донецької області буде так собі, можливо навіть доведеться смоктати чупа-чупс : налаштування банківських програм на окупованих відсутність фахівців для здійснення цих процесів – це час, а

значить будуть затримки по зряплатам і пенсій. Прям під ялинку

І так. Асланбек, не переживай, ти найрозумніший, ніхто не зрозумів яку схему ти придумав за прямого фінансування дыныры. Майже.

Фашик Донецький