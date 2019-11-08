«Гарантую захист!» Зеленський відкрив економічний форум гучними закликами

Президент України Володимир Зеленський закликав іноземців інвестувати в економіку України. Також він заявив, що особисто буде гарантувати захист цих вкладень.

Про це глава держави сказав на Київському міжнародному економічному форумі у п’ятницю, 8 листопада. «Інвестуйте в нашу економіку, наші стартапи, в кожного українця. Україна — це алмаз, потребує огранювання у вигляді внутрішніх реформ і зовнішніх інвестицій, щоб стати діамантом Європи. Я, як президент, гарантую захист інвестицій», – заявив Зеленський.

«За прогнозом, до 2050 року головними світовими гравцями будуть Китай і Індія. «Але футурологи іноді помиляються. Коли я йшов у президенти, було два інших лідера. Але футурологи іноді помиляються. Тому, ми повинні зробити, щоб футурологи помилилися, і поряд з Індією і Китаєм гідне місце посіла Україна», – сказав Зеленський.

«28 років в Україні імітували реформи. В результаті країна стала економічним «андердогом» (гравцем, в перемогу якої ніхто не вірить. — Ред). Нова влада дуже амбітна, щоб миритися з таким непривабливим статусом. Коли нам кажуть, що у нас невисокі шанси, коли нас недооцінюють, це додає нам сили для потужного економічного стрибка», – сказав Зеленський.

«Це рівні правила гри для всіх, очищення судової системи, подолання корупції, діджіталізація, реформа освіти відповідно до викликів ХХІ століття., життєво важливі для економіки закони, навіть якщо вони непопулярні. Щодня разом з урядом і парламентом ми втілюємо все це в життя», – сказав Зеленський.

Українці, їх таланти, їх умени, інтелект, розум – найбільший скарб. Це зараз недооцінюють. Зеленський перерахував технології, які були створені українцями – вертоліт, ракетний двигун, штучний супутник Землі, прообраз рентгена, компакт-диск. Українці винайшли поштовий індекс, технологію електричного трамвая, побудували найбільший у світі літак. Вони стояли біля витоків сервісів «ПейПал» і «ВотсАп».

«Саме люди є нашим найбільшим капіталом. Глобальна економіка – економіка талантів. А українці готові ставати першопрохідцями. І це саме те, що потрібно вашим інвестиціям. Так що інвестуйте в людей, в Україну», – сказав Зеленський.

Новина доповнюється…