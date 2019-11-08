Іноземець розгулював Києвом з пістолетом та наркотиками

У Києві правоохоронці виявили іноземця, який мав при собі пістолет та наркотики. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“Під час відпрацювання Голосіївського проспекту наряд патрульної поліції помітив іноземця, який при появі правоохоронців почав нервувати. Поліцейські зупинили чоловіка для перевірки документів і запитали про наявність заборонених предметів. Він відповів, що має із собою пістолет та наркотики. Патрульні відразу ж викликали на місце слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції. Слідчі задокументували подію, вилучили предмет, схожий на пістолет з ознаками переробки, й дев’ять патронів до нього, а також порошкоподібну речовину білого кольору, схожу на наркотичну”, – йдеться у повідомленні.

Вказано, що речові докази вилучили та направили на експертизу. Дозволу на зброю іноземець з собою не мав.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.