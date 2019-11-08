Захват общежития в Киеве закончился дракой и задержанием (видео)

В столице Украины городе Киев произошла массовая драка.

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции.

На улице полевой всё также пытаются выселить жильцов с общежития на улице Полевой, но на этот раз уже более радикальными методами. Причиной того стало желание снести общежитие, на месте которого возвести новый многоэтажный дом. Таким образом, жильцов терроризируют уже не первый день. На этот раз были подключены представители частной охраны, согласно договора. В результате словесной перепалки между частными охранниками и некоторыми жильцами общежития возникла потасовка, которая влекла за собой последующую драку.

В ходе драки кто-то примерно в 11:00 позвонил в отделение полиции и сообщил об инциденте. По приезду, полицейские выясняли обстоятельства происшествия. Стало ясно то, что на основании решения суда, в общежитие было направлено представителей служб, которые и пытались выселить местных жильцов. В процессе столкновения были применены огнетушители и дымовые шашки. В результате инцидента было задержано 11 человек, которые доставили в Соломенское отделение полиции. На данный момент информация о пострадавших в ходе такого радикального метода выселения уточняется. В сообщении Национальной полиции говорится о том, что по приезду они немедленно стали прекращать любые противоправные действия со стороны охранных структур и некоторых жильцов общежития. По данному происшествию было открыто уголовное дело по статье хулиганство уголовного кодекса Украины.

По некоторым данным, люди итак живут в общежития без водоснабжения и электроэнергии. Таким образом людей пытаются выселить из-за аварийного состояния общежития. Сам дом находится во владениях частной фирмы.