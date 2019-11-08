«Він був гідним генпрокурором». Коломойський відвідав Луценка через день після його відходу з поста глави ГПУ

Кортеж олігарха Ігоря Коломойського 31 серпня 2019 року заїхав в котеджне містечко, де розташований маєток Юрія Луценка, якого за день до цього Рада відправила у відставку з посади генпрокурора.

За даними журналістів, слідом за кортежем в котеджне містечко заїхав і броньований Mercedes. Завдяки аэросъемке журналісти зафіксували, що машини Коломойського і Mercedes стояли саме біля заміського маєтку Луценко.

Вже пів на одинадцяту знімальна група помітила, що Mercedes виїхав з воріт маєтку Луценка – і за 40 хвилин заїхав на територію Кабінету міністрів України. У той же час, кортеж олігарха Коломойського залишався біля будинку ще близько двох годин. «Схеми» поцікавилися у нього, хто ж був пасажиром машини, яка потім поїхала з маєтку Луценка в Кабмін.

За його словами разом з ним на зустрічі з Луценком був нардеп Ігор Палиця та дружина Луценка Ірина.

«Луценко вже звільнився на той момент. Так, підтримали його все-таки. Завжди коли закінчуєш роботу на держава, завжди є якийсь сумний осад. Нічого особливого. Ну, я пам’ятаю, ми з Ігорем Петровичем (Палицею — Ред.) приїхали. Луценка, його дружина була. І ми були. Там було четверо, а не троє», — заявив Коломойський.

Крім того, Коломойський повідомив, що Луценко не звертався до нього за гарантіями після того, як він втратив посаду, щоб його не переслідували або не розслідували якісь його можливі зловживання владою.

«Звичайно, немає. А які в нього? Я вважаю, що у нього не було… Він був гідним генпрокурором», — олігарх відповів на питання журналістів.