Всеукраїнський диктант: куди відправляти текст на перевірку

У п’ятницю, 8 листопада, учасники Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності», який стартував у 11:20 у прямому ефірі радіо, можуть надіслати свої тексти організаторам акції протягом 15 хвилин.

Тексти з 11:45 до 12:00 слід надсилати на електронну скриньку «Українського радіо» ([email protected]), в особисті повідомлення на сторінці «Українського радіо» в facebook або на вайбер — 097-107-107-9.

Учасників акції просять надсилати тексти лише на один з вказаних адрес. Автори безпомилкових диктантів отримають заохочувальні призи.