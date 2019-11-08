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Всеукраїнський диктант: куди відправляти текст на перевірку

08.11.2019

У п’ятницю, 8 листопада, учасники Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності», який стартував у 11:20 у прямому ефірі радіо, можуть надіслати свої тексти організаторам акції протягом 15 хвилин.

Тексти з 11:45 до 12:00 слід надсилати на електронну скриньку «Українського радіо» ([email protected]), в особисті повідомлення на сторінці «Українського радіо» в facebook або на вайбер — 097-107-107-9.

Учасників акції просять надсилати тексти лише на один з вказаних адрес. Автори безпомилкових диктантів отримають заохочувальні призи.

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