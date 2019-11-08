Запорізький міст-легенда буде добудований за 2-3 роки – радник прем’єра Юрій Голік

Уряд знайшов кошти на завершення мосту в Запоріжжі, будівництво якого розпочалося більше 15 років тому. Односторонній рух по мосту буде відкрито вже через півтора року, повідомляє в Facebook радник прем’єр-міністра України Юрій Голік.

За його словами, запорізький міст є найбільш масштабним сумно відомим довгобудом в країні. Його почали будувати ще в 2004 році, потім кинули, передавши з балансу міста на баланс Укравтодору.

«За 15 років цей міст обріс легендами, боргами та кримінальними справами і навіть обзавівся пам’ятником. В цьому році було прийнято рішення перестати жувати соплі і міст добудувати», — інформує радник прем’єра.

«Відкоригований проект. Пройдена експертиза. Через два-три тижні будуть оголошені торги в ProZorro, які визначать генерального підрядника. В бюджеті цього року вже знайдені на цей міст 750 мільйонів гривень», — заявив Голик.

Односторонній рух по мосту планують відкрити через 1-1,5 року, а за 2-3 роки повністю завершити будівництво моста.

Раніше Юрій Голік назвав 8 причин, чому будівництво хороших доріг є стратегічним завданням для країни.