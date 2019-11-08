Птахи можуть формувати такі ж складні соціальні структури, як ссавці

Довгий час вважалося, що одна з причин, по якій у нас, людей, розвинувся великий мозок, полягає в тому, що нам потрібно було підтримувати багато соціальних зв’язків. Однак соціальна система африканської птиці-цесарки свідчить про те, що наявність великого мозку — не обов’язкова умова для формування складних багаторівневих товариств.

Грифовые цесарки (Acryllium vulturinum) мешкають у Північно-Східній Африці. Вони часто проводять час у групах, що саме по собі не є незвичайним для птахів. Однак головна їхня відмінність від інших видів полягає в тому, що цесарки постійно асоціюють себе з однією групою, при цьому взаємодіючи з іншими птахами. Раніше така здатність спостерігалася тільки у ссавців.

Соціальні птиці

Дослідники з Інституту імені Макса Планка та Університету Констанца (Німеччина) відстежували соціальні взаємодії понад 440 дорослих грифоновых цесарок з Кенії протягом декількох років. Вони виявили, що ця велика популяція складалася з 18 соціальних груп, в кожній з яких було від 13 до 65 особин.

Групи складалися з декількох самців і самок, у тому числі гніздових пар, і залишалися стабільними протягом декількох сезонів. Вони змішувалися з іншими групами під час ночівлі або денних активностей: наприклад, деякі групи птахів воліли ночувати один з одним, навіть якщо вони не поділяли одну територію і не взаємодіяли днем.

Після змішування птахи постійно поділялися на свої первинні групи, а значить, вони розуміли, хто є частиною їх спільноти, а хто ні. Дослідники навіть підозрюють, що у птахів є щось схоже на ще більш вузькі групи «друзів» всередині їх спільнот.

Таким чином, вчені встановили, що грифовые цесарки підтримують складні, багаторівневі соціальні зв’язки, незважаючи на те, що мають досить маленьким мозком. Дослідження було опубліковане в журналі «Current Biology».

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в США п’яні птахи стали причиною заворушень. У місті Гілберт (штат Міннесота) ранні заморозки призвели до нашестя дезорієнтованих птахів, які наїлися забродивших ягід. Вони втрачали орієнтацію, бились об шибки і стикалися з автомобілями на вулицях.

За матеріалами Science Alert

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