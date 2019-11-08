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“Жарти – це не наше”: журналісти “Прямого” вибачилися за невдалий перформанс

08.11.2019

Телеканал “Прямий” перепросив за невдалий жарт, коли під час телетрансляції у студію увірвались люди в масках.

Про це йдеться у зверненні ведучих та журналістів на сайті телеканалу.

Представники телеканалу відзначають, що фрагмент вечірнього ток-шоу у ятницю із людьми в “балаклава” і камуфляжі викликав бурхливу реакцію. Вони виправдовують свій перформанс тім, що воліли показати всю абсурдність ситуації в країні, де “сюрпризи” стаються майже не щодня”. “Ми хотіли сказати, що таке може статися з кожним, в будь-який час і в будь-якому місці. Альо мі інформаційний канал і жарти – це не наше.

Тому телеканал “Прямий” щиро перепрошує, передусім, у наших глядачів, за таку невдалу і недоречну у даному питанні інтерпретацію ситуації”, – говорять ведучі.

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