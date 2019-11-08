Чоловік, який кинув гранату у людей на Харківщині, військовий

Чоловік, якого поліція 7 листопада затримала у Харківській області за підозрою у спробі підірвати двох людей гранатою, – військовий. Про це повідомили у правоохоронних органах.

Військовослужбовець прибув у відпустку додому з зони проведення ООС. Як виявилося, при собі він мав ручну гранату РГ-42, яку і кинув у свою колишню співмешканку та її знайомого.

Як повідомили у поліції, попередньо, причиною вчинку правопорушника стали ревнощі.

Додамо, 7 листопада у селищі Нова Водолага в результаті вибуху гранати 37-річна жінка отримала травму носа, а її 24-річний знайомий – рвану рану голені.

Співробітники поліції оперативно встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його. Ним виявився 39-річний житель селища Нова Водолага.

Слідчим Нововодолазького відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.