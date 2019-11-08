Президент Росії Володимир Путін виголосив велику промову на захист російської мови та її величі, а також повідомив про необхідність оберігати і зберігати його. Як інформує «Ехо Москви», про це розповів журналіст Олександр Невзоров. Він уважно вивчив всю промову російського лідера і виявив, що з 25 слів, вимовлених Путіним, 11 були іноземними.

«І це не тільки слова «маргінали», «активно», «агресивно», «націоналісти», «секрет», «офіційний», «політика», «периферія», але, як ми знаємо і слово «руський» – це спотворене шведське слово, що позначає «весляр». А «війна» – це болгарське і польське» ,- розповів Невзоров. Нагадаємо, що раніше Невзоров заявив, що турбота президента Росії про збереження російської мови обійшлася Донбасу в 20.000 людських життів.

За словами Невзорова, мила історія Донбасу починалася з того, що Путін почав турбуватися про утиск російської мови в цьому регіоні. Однак потім все це занепокоєння завершилося тим, що загинули 20.000 чоловік. Потрібно відзначити, що раніше експерти ООН заявили, що в період з травня по серпень поточного року 60 мирних Донбасу отримали поранення, a 8 мирних жителів загинули.