Заарештовано майно «Запоріжтрансформатора» Григоришина

Суд наклав арешт на все рухоме і нерухоме майно «Запоріжтрансформатора» (ЗТР), яке пов’язують з бізнесменом Костянтином Григоришиним. Арешт накладений навіть на те майно, яке перебувало в заставу або іпотеку третіх осіб, повідомляє Finbalance.

«В рамках справи про банкрутство «Запоріжтрансформатор» Госпсуд

Запорізької області задовольнив клопотання розпорядника майна і наклав

арешт на все майно», – йдеться в повідомленні.

Своє клопотання розпорядник майна пояснив тим, що

завод має багато контрагентів, в тому числі банківських установ, які в

зв’язку зі справою про банкрутство можуть зажадати повернути борги, розпродавши

майно.

Завод має борги перед кредиторами в сумі близько 10 млрд гривень,

а вартість заставного майна – 1,3 млрд гривень. Таким чином, запорукою

забезпечені не всі кредиторські вимоги.

Як повідомляв SKELET-info, із заявою про банкрутство «Запоріжтрансформатора» до суду звернувся директор ЗТР Ігор Клейнер 8 жовтня. Госпсуд Запорізької області відкрив провадження у справі про банкрутство ЗТР 17 жовтня.