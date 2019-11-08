Заарештовано майно «Запоріжтрансформатора» Григоришина

Суд наклав арешт на все рухоме і нерухоме майно «Запоріжтрансформатора» (ЗТР), яке пов’язують з бізнесменом Костянтином Григоришиним. Арешт накладений навіть на те майно, яке перебувало в заставу або іпотеку третіх осіб, повідомляє Finbalance.
«В рамках справи про банкрутство «Запоріжтрансформатор» Госпсуд
Запорізької області задовольнив клопотання розпорядника майна і наклав
арешт на все майно», – йдеться в повідомленні.
Своє клопотання розпорядник майна пояснив тим, що
завод має багато контрагентів, в тому числі банківських установ, які в
зв’язку зі справою про банкрутство можуть зажадати повернути борги, розпродавши
майно.
Завод має борги перед кредиторами в сумі близько 10 млрд гривень,
а вартість заставного майна – 1,3 млрд гривень. Таким чином, запорукою
забезпечені не всі кредиторські вимоги.
Як повідомляв SKELET-info, із заявою про банкрутство «Запоріжтрансформатора» до суду звернувся директор ЗТР Ігор Клейнер 8 жовтня. Госпсуд Запорізької області відкрив провадження у справі про банкрутство ЗТР 17 жовтня.