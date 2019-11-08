Космічний політ змінює серцеві клітини астронавтів

Оскільки тривале перебування в космосі стає все більш звичним явищем, а в планах освоителей космосу – довгі польоти на Місяць і Марс, вчені активно вивчають вплив невагомості на серце.

Попередні дослідження показали, що космічний політ може знизити частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск і збільшити серцевий викид. А нова робота вчених зі Стенфордського університету (США) присвячена впливу мікрогравітації (невагомості) саме на серцеві клітини людини.

Дослідників цікавили функція серця астронавтів на клітинному рівні, а також експресія генів у клітинах цього життєво важливого органу.

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Керівник наукової команди Джозеф Ву розповів, що протягом п’яти тижнів були вивчені серцева функція та експресія генів у трьох астронавтів до Міжнародної космічної станції.

Вчені встановили, що невагомість змінила експресію 2635 генів. Однак після повернення астронавтів на Землю більшість клітин прийшли у нормальний стан вже через 10 днів.

Вчених здивувала швидка адаптація серця до невагомості

Джозеф Ву заявив, що такий експеримент – перший у своєму роді. Так як раніше ніхто не досліджував вплив невагомості на серцеві клітини людини.

У той же час він зазначив, що складно сказати, чи вплинуть зміни на роботу серця в майбутньому. Дослідження зайняло всього п’ять тижнів, а це – короткий час. Керівник команди висловив припущення, що якщо обстежити астронавтів під час більш тривалого періоду перебування на МКС, то змін буде більше.

А ще Джозеф Ву був дуже здивований тим, наскільки швидко клітини серцевого м’яза змогли адаптуватися до мікрогравітації.

Це дослідження дає нове уявлення про клітинних механізмах, що дуже важливо для підтримання здоров’я астронавтів під час майбутніх тривалих космічних польотів.

За матеріалами CNN

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