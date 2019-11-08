Навіщо Путіну велика війна з Україною: Арестович розклав все по поличках

Військовий експерт Олексій Арестович розповів, дійсно президенту Росії Володимиру Путіну невигідна велика війна з Україною, і чому це його не зупинить.

Про це він висловився на своїх сторінках в соцмережах

Зазначається, що навіть на шостий рік війни з Росією, багато заперечують можливість початку масштабних бойових дій саме міркуваннями відсутності вигоди і загрози великих наслідків для Росії.

Арестович нагадав, що будь-яке вбивство завжди невигідно вбивці, оскільки після нього потрібно бігти і ховатися від покарання, але у світі повно таких випадків.

Крім того, важко сказати, для кого була невигідна Перша світова війна, всі сторони зазнали в ній величезні втрати, але вона все ж відбулася. Такими ж прикладами є вторгнення СРСР і США в Афганістан.

Більшість воєн починається не з-за того, що вже сталося або може статися, а з-за того, що може статися і треба припинити, — як вступ України в НАТО або економічний успіх країни.

Путіну ж навіть не потрібно починати війну, оскільки вона вже який рік йде, її потрібно лише розширити.