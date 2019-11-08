Батьки привели докази вбивства 14-річного підлітка з Прилук

Батьки 14-річного Дениса Чаленко, який загинув за таємничих обставин у Прилуках на Чернігівщині, показали сліди побиття на тілі сина.

За їх словами, вони можуть свідчити саме про вбивство, а не про загибель під колесами поїзда, як стверджує слідство.

У поліції все ще обіцяють розслідувати смерть хлопчика належним чином і навіть долучити до справи Генпрокуратури.

«Процесуальне керівництво буде здійснюватися Генеральною прокуратурою. Перший заступник генпрокурора надасть групу прокурорів ГПУ», — підкреслив заступник голови Нацполиции, начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

Зараз справа розслідується за статтею «порушення правил дорожнього руху». Однак, за словами правоохоронців, після результатів експертизи стаття може бути перекваліфікована на «умисне вбивство».

Відзначається, що 8 листопада повинні проводити слідчий експеримент із залученням такого ж поїзда, під колесами якого нібито загинув Денис.