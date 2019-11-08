У Росії помер козел Тимур, який прославився дружбою з тигром

Мешканці Приморського сафарі-парку, тигр Амур і козел Тимур, стали відомі в 2015 році, коли керівництво парку повідомило про незвичайну дружбу, зав’язалася між хижаком і його потенційною жертвою.

За інформацією співробітників закладу, козел, якого відправили в клітку тигра як корм, дав тварині відсіч, після чого тигр дозволив жити Тимуру поруч з ним.

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Історія широко висвітлювалася засобами масової інформації Росії і стала відома за кордоном, залучаючи велику кількість туристів. Про Амурі і Тимура було знято кілька документальних фільмів.

За пропозицією відвідувачів сафарі-парку, для тигра і козла було відкрито благодійний рахунок. Сайт сафарі-парку почав онлайн-трансляцію життя тигра і козла. Вона стала настільки популярною, що 30 грудня 2015 року на сайті стався збій з-за напливу відвідувачів. Парк також відкрив інтернет-магазин сувенірів «Амур і Тимур».

Між тим козел, якого запустили у вольєр тигра в листопаді 2015-го, вже з січня 2016-го жив окремо. Причиною стало напад тигра на копытное. Амур вкусив цапа за бік і скинув з обриву. В результаті Тимур отримав кілька травм, його двічі оперували ветеринари. Після тривалого відновного періоду козел з тигром бачилися виключно під наглядом співробітників парку.

Як повідомили в сафарі-парку, козла кремують, а урну з прахом урочисто поховають. На могилі буде встановлено бронзовий пам’ятник.

На момент смерті Тимура було 5 років, в середньому домашні кози живуть 10 років (максимально до 17).

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», кози не вперше стають героями новин. Так, у селищі Козова Тернопільської області в 2018 році відбувся фестиваль «КозаФест», в рамках якого провели конкурс краси серед кіз.

За матеріалами safaripark25.ru

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