ЗМІ: НАБУ проводить обшуки в головному офісі Укргазбанку і вдома у його глави Кирила Шевченка

З 8 ранку в Головному офісі Укргазбанку проводять обшуки фахівці НАБУ.

В ході, якого, у Голови правління банку Кирила Шевченка був вилучений комп’ютер.

Для Шевченка вся ця ситуація, а особливо вилучення комп’ютера, була повною несподіванкою.

Від цієї події начальник служби безпеки ходить весь «чорний», адже саме він «проґавив» даний момент.

З великою ймовірністю можу стверджувати, що обшук також проходив і вдома у топ-чиновника.Але думаю, що НАБУ дуже здивується, коли побачить вміст вилученого комп’ютера –на ньому немає цікавить їх. Вся корупційна листування йшла через популярні месенджери і телеграми, які не були встановлені на даному комп’ютері.

До того ж, всі «чорні» справи Шевченко робив руками свого першого заступника –Олександра Дубровіна, який «перекочував» у Укргазбанк з правління Приватбанку в 2018 році.

Можу дати підказку НАБУ. У банку є сервери, на яких зберігається вся пошта, навіть віддалена з компів. І мережеві диски на них. Якщо пошукати, то можна знайти багато цікавого.

Автор: Михайло Сорокін

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