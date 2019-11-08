Терористи «ЛНР» погрожують ввести в Золоте свою «внутрішню міліцію»

Підконтрольна Кремлю «керівництво ЛНР» погрожує ввести на територію демілітаризованої Донбасу підрозділу «міністерства держбезпеки і внутрішніх сил ЛНР».

Про це російському агентству ТАСС заявив ватажок луганських терористів Леонід Пасічник.

Ватажок «ЛНР» вважає це відповіддю на слова тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора, який днями заявив про необхідність патрулювання 3 ділянок після розведення сил українськими правоохоронцями.

«Уточню, що в разі якщо описаний сценарій містером Тейлором буде реалізований, розведення на нових ділянках буде неможливим. В демілітаризовану зону, у свою чергу, будуть симетрично введені підрозділи міністерства держбезпеки і внутрішніх справ ЛНР», — сказав він.