У Києві чоловік намагався перерізати собі горло на вулиці

Невідомий чоловік хотів перерізати собі ножем горло на столичній вулиці. Патрульним вдалося відговорити самогубця від жахливого кроку

Інцидент стався 6 листопада. У поліцію подзвонили небайдужі громадяни, які побачили чоловіка, що намагався накласти на себе руки.

«Коли ми приїхали на виклик, то побачили чоловіка з порізаною шиєю і ножем, що сторчав у грудях. Ми відразу ж подзвонили в швидку і спробували надати потерпілому першу допомогу. Але він почав чинити опір і намагався втекти. На щастя, нам вдалося вмовити його не робити необачних кроків і заспокоїтися. Ми з напарником перев’язали рану, зупинили кровотечу і передали в руки медиків. Його госпіталізували в лікарню. Причини, за якими він зважився на такий вчинок ми поки не з’ясували “, – розповіли інспектор Володимир Скоба і командир роти Олександр Пилипчук, які виїжджали на місце інциденту.