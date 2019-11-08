Киянина судитимуть за багатомільйонну аферу з землею на Печерську

Чоловік, обвинувачений у заволодінні елітною земельною ділянкою на Печерську в столиці, постане перед Шевченківським судом міста Києва. Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

“Київською місцевою прокуратурою №10 скеровано до Шевченківського районного суду обвинувальний акт щодо уродженця Києва, який за попередньою змовою з іншими особами у шахрайський спосіб заволоділи земельною ділянкою по вул. Добровольчих батальйонів на Печерську, площею 0,1 га та вартістю майже 15 млн грн”, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що для реалізації шахрайської схеми зловмисники наприкінці літа 2017 року використали підроблені правовстановлюючі документи на земельну ділянку, яка на праві приватної власності належить одній із банківських установ.

“На підставі підроблених правоустановчих документів зловмисник зареєстрував право власності на цей об’єкт нерухомості на свою користь. У подальшому, для легалізації одержаного в шахрайський спосіб майна земельну ділянку відчужили ще один раз та розподілили на дві частини”, – зазначається у повідомленні.

Також вказано, що наразі ця земельна ділянка місцевою прокуратурою заарештована з метою збереження речового доказу у кримінальному провадженні.

За результатами досудового розслідування чоловіку пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України.