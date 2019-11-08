Денис Казанський про новому каналі Ахметова: це марна трата грошей

Один з найвпливовіших олігархів України Рінат Ахметов, якого за очі називають найбагатшою людиною України, вирішив, що однієї «Свободи слова ” Савіка Шустера» на ТРК «Україна» буде мало для того, щоб впливати на українську політику. Саме тому медіагрупою Ахметова було прийнято рішення дати старт новому інформаційному каналу «Украина24».

Денис Казанський вважає, що спроба Ріната Ахметова скористатися досвідом Віктора Медведчука і теж почати запускати потрібні меседжі і тренди через інформаційний канал повністю себе провалить, тому що, може бути, коли-то «112 Україна» і був затребуваний, але сьогодні його аудиторія, як і «News One» разом з «Зік» дорівнює 1%. Тепер же українці побачать черговий незрозумілий канал роблять розумний вигляд провідними експертами.

Журналіст вважає вкладення чималих коштів в інформаційні телеканали марною тратою фінансів. Найцікавіше, що на практиці було доведено, інвестиції можуть виправдати себе, якщо вкладати гроші в якийсь ненав’язливий, розважальний продукт. Тепер прийшов час коміків, популістів, а не зануд-політиків, які з розумним виглядом розповідають про економіку, чи про свою любов до Батьківщини.