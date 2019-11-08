Цифри зашкалюють: Одесу та Львів накрила хмара чадного газу

Одеська область потрапила до числа регіонів із найвищими викидами чадного газу (CO) у світі.

Концентрація чадного газу в Одесі станом на ранок 8 листопада склала 474 ppbv, свідчать дані інтернет-ресурсу Windy.com.

На онлайн-карті метеоресурсу помітно, що такий рівень є одним із найвищих показників в усьому світі і зрівнявся з дуже забрудненим повітрям промислових районів Китаю та Індії

Найвища концентрація СО зафіксована в центрі та півночі Одеської області, в Чернівецькій та Львівській областях, а також у Республіці Молдова.

З чим пов’язаний такий масштабний викид чадного газу, поки невідомо. Одесити ж у соціальних мережах пов’язують аномальні значення з масовим спалюванням опалого осіннього листя.

Водночас метеорологи Гідрометцентру Чорного та Азовського морів спростували чутки про аномальний смог і не підтверджують високий рівень чадного газу. На їхню думку, може йтися про помилку комп’ютерної системи –можливо, супутник так сприйняв туман, який стояв від самого ранку над півднем і заходом України.