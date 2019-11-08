В Чернігові за ніч підпалили два автомобілі

У Чернігові цієї ночі підпалили автомобілі Ford та Subaru. Про це повідомля пресслужба ГУ ДСНС у Чернігівській області.

“8 листопада о 01:18 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про загоряння у обласному центрі по вул. Красносільського біля буд. №49 автомобіля Ford Fiesta. Ймовірно, причиною виникнення пожежі послужив підпал”, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вогнем було знищено облицювання салону транспортного засобу.

“Цієї ж ночі о 04:44 у м. Чернігові по вул. Чернишевського біля буд.№15 сталося загоряння автомобіля Subaru. На момент прибуття рятувальників вогонь встиг перекинутись на поруч розташований автомобіль Mazda, – додали у пресслужбі.

Вказано, що надзвичайники локалізували пожежу о 04:57, а о 05:23 остаточно її ліквідували. Причину виникнення загоряння встановлюють.