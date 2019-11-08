Маша Ефросинина показала фото с отдыха

Украинская телеведущая, актриса Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм показала поклонникам фото и видео с отдыха, пишет Newformat.info.

Так, стало известно, Маша отправилась с мужем Тимуром Хромаевым и дочкой Наной в Мексику. Она пообещала своим подписчикам, что будет делится яркими впечатлениями, фотографиями и позитивными видео.

Так, телеведущая показала, как она прогуливалась без макияжа в заповедной зоне в коротких черные шортах и шлепанцах.

«Хоть и настраиваешься на отпуск загодя, ждёшь, представляешь, как по пузу ползает солнце и щекочет пупок…. все равно первые дни чуть штормит», -написала она.

Звезда призналась, что ей и мужу тяжело дался перепад во времени и они с мужем превращали кровать в офис около трёх часов ночи, когда в Киеве был самый разгар рабочего дня, но потом привыкли к отдыху.

«Проходит три-четыре дня, и всё вокруг начинает замедляться», — написала Маша Ефросинина.