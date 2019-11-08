Засновник AliExpress про Зеленском: «Дайте йому шанс»

Під час Київського міжнародного економічного форуму засновник компанії AliExpress Джек Ма заявив, що президенту України Володимиру Зеленському треба «дати шанс».
На питання про главу української держави він заявив: «Дайте йому шанс. Він буквально кілька місяців займає цю посаду, наскільки я чув».
Із залу йому нагадали про те, що між Україною і Китаєм складаються не дуже хороші відносини.
«Я поговорю зі своїми бізнес-партнерами в Китаї з приводу України», — сказав він.
Не забув Ма відзначити і той факт, що в Україні «молоде уряд, розумні жінки, красиві жінки і прекрасна земля».