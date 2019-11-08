Жукова не буде: У Харкові суд залишив у силі рішення про скасування перейменування проспекту Григоренка

Суд залишив без змін рішення про скасування перейменування проспекту Григоренка на проспект Маршала Жукова у Харкові. Про це у себе в Facebook написав представник Харківського антикорупційного центру, адвокат Володимир Рисенко.

«Ми виграли апеляцію по Жукову. Рішення вступило в законну силу. Маршала Жукова в Харкові не буде!» — написав він.

Нагадаємо, 19 червня міська рада Харкова прийняв рішення про повернення проспекту Петра Григоренка старого найменування – Георгія Жукова. Через пару днів мер Харкова Геннадій Кернес підписав відповідне рішення, що викликало бурю обурення серед багатьох городян.

Згодом суд визнав незаконним рішення Харківської міської ради про перейменування проспекту Петра Григоренка. У свою чергу Харківська міська рада направив апеляційну скаргу на рішення Харківського окружного адміністративного суду.