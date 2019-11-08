Брат-бухгалтер, теща — оптовий торговець і дружина криптовалютчик: Чим заробляє на життя родина екс-депутата Риболовлі

У серпні поточного року Сергій Рибалка, через 5 років депутатської діяльності, склав повноваження нардепа. Чим сьогодні займається колишній радикал — невідомо: його активність у соцмережах впала до нуля, про його політичної та публічної діяльності також нічого не чути. Зате сім’я Риболовлі веде активну підприємницьку діяльність.



Про це свідчить інформація з відкритих джерел.



Так, цивільна дружина Рибалки — Анастасія Байбородіна — є підприємцем. Маючи статус ФОП, вона займається діяльністю у сфері бухобліку та аудиту, а також надає послуги по оренді та експлуатації нерухомого майна.













Раніше Байбородіна пробувала себе у сфері блокчейн, але сьогодні створена нею організація«Всеукраїнська асоціація криптовалют і блокчейн», — ред.) знаходиться в стані припинення.











Теща Рибалки — Ольга Байбородіна — 9 років тому заснувала ПП «Гондвана».









Компанія успішно працює і сьогодні, займається оптовою торгівлею продуктами харчування: фруктами, молоком, овочами, м’ясом, напоями, кавою і сигаретами.Також, Байбородиной – старшої належить мережа автошкіл «Автоледі», в яких інструкторами з водіння працюють тільки жінки.







Рідний брат екс-радикала — Дмитро Рибалка отримав статус ФОП тільки в березні поточного року.







Сьогодні він займається схожою з дружиною Риболовлі підприємницькою діяльністю — надає послуги по оренді та експлуатації нерухомого майна, а також послуги у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Раніше брат Риболовлі був головою ради директорів корпорації «S. Group» ( сьогодні називається «Ай Пі Джі»),яка належить сім’ї екс-депутата.



Додамо, що дружина брата Рибалки — Марія Рибалка — продає спортивні речі в соціальній мережі Instagram.







Даний список замикає батько екс-депутата — Віктор Рибалка. Він є засновником та керівником компанії «Снек Експорт». Остання фігурує у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму. За даними слідчих СБУ і суду, ТОВ «Снек Експорт» підписувала «угоди» з контрагентами на території, підконтрольній «ЛНР», з метою збуту снеків. Більш того, прокурори у справі (за фактом пособництва тероризму — ред.) надали докази смс-листування топ-менеджерів ТОВ «Снек Експорт» з питань постачань снеків в ОРДЛО.



Наприкінці березня минулого року Сумський апеляційний суд затвердив угоду про визнання провини в пособництві тероризму громадянина Юрія Джабраїлова, який на момент арешту восени 2017 був топ-менеджером «Снек Експорт». Джабраїлов пішов на угоду зі слідством і визнав, що протягом 2016 разом з іншими особами сприяв протизаконним поставку продукції ТОВ «Снек Експорт» в ОРДЛО і в аннексированный Крим.



Олег Бойко