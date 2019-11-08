Бойовики залякують населення активізацією бойових дій з вини Об’єднаних сил – розвідка

На тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях бойовики доводять до мирного населення неправдиву та викривлену інформацію про нібито зростання загрози активізації бойових дій з вини Об’єднаних сил. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони

“Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про проведення у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ заходів бойової підготовки, які спрямовані на підвищення їх готовності до негайного застосування”, – сказав Праута.

Паралельно з особовим складом інтенсифіковано агітаційно-пропагандистську роботу з доведенням неправдивої та викривленої інформації про нібито зростання загрози активізації бойових дій з вини Об’єднаних сил. Контроль за проведенням відповідних заходів здійснюється спеціальними комісіями з вищих штабів органів військового управління ЗС РФ.

“Крім того, особовий склад російсько-окупаційних військ та резервістів з числа місцевого населення активно агітують на підписання нових або переукладання діючих контрактів з подовженням термінів проходження військової служби”, – підсумував речник Міноборони.