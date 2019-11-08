У Харкові на балкон квартири кинули “коктейль Молотова”, є постраждалий

У Харкові невідомі кинули на балкон квартири пляшку з запальною рідиною, в результаті чого 42-річний господар квартири отримав опіки шкіри різного ступеня. Про це повідомили відділі комунікації ГУНП в області.

8 листопада, близько 04:13, до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі кинули у вікно балкону квартири заявниці пляшку із запалювальною сумішшю, внаслідок чого сталося загоряння. Господарі оселі самостійно загасили пожежу.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції.

Правоохоронці встановили, що син потерпілих заборгував чималу суму грошей та останнім часом отримував погрози.

З місця події вилучені речові докази.

Інформація про подію внесена до Єдиного обліку Слобідського відділу поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Всі обставини події встановлюються.