Закон про фізосіб-иноагентах може з’явитися до кінця року, заявили в раді федерації

Закон, що дозволяє визнавати громадян іноземними агентами, в Росії може з’явитися до кінця 2019 року, повідомив у п’ятницю голова комісії Ради Федерації по захисту госсуверенитета Андрій Клімов. Таким статусом будуть наділяти тих, хто поширює інформацію на території РФ, отримуючи фінансування з-за кордону, пояснив він.

Як нагадує «Російська газета», відповідний законопроект був прийнятий Держдумою в першому читанні ще в січні 2018 року. За словами Клімова, норма буде поширюватися як на власників інформаційних ресурсів, так і на тих, хто розповсюджує інформацію для необмеженого кола осіб, в тому числі в інтернет-просторі.

«В даному випадку не важливий джерело цих грошей — це може бути державна організація, недержавна структура, фізичні особи, особи без громадянства. Головне, що закордонні кошти», — зазначив він.

Сенатор висловив думку, що документ сьогодні «знаходиться у високому ступені готовності і може бути реалізований у другому і третьому читанні», після чого до прийняття закону готова оперативно підключитися верхня палата. За його словами, також у високому ступені готовності знаходяться поправки до Кпап, які повинні встановити відповідальність за порушення закону у разі його прийняття.

Таким чином, упевнений сенатор, істотно скоротиться простір для іноземного втручання у внутрішні справи Росії, в тому числі — у вибори, наводить видання думку Андрія Клімова. При цьому він вважає пропоновані заходи впливу «набагато більш гуманними, ніж у західних країнах»: незважаючи на наявність в очолюваної ним комісії прихильників більш жорсткої лінії, поки не планується вводити кримінальну відповідальність для иноагентов-порушників, принаймні, «на даному етапі».